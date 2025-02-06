Amazon Original映画『Broken Rage（ブロークンレイジ）』の記者会見が2月5日、東京都内で開催された。監督・脚本・主演を務める北野武をはじめ、俳優の浅野忠信、大森南朋、白竜、國本鍾建らが登壇し、作品の見どころや制作背景について語った。本作は2025年2月14日（金）より、Amazonプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」にて世界配信される。北野監督の独自性あふれる演出と予測不能な展開が特徴で、「暴力映画にお