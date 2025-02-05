¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ´Þ¤à¼çÍ×3ÉôÌç¼õ¾Þ¡Ø¥³¡¼¥À ¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ç¥å¥ª 1/2¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¤¬2·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£ËÜÆü2·î5Æü¡ãÁÐ»Ò¤ÎÆü¡ä¤ËËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÍÎ²è¹¥¤­É¬¸«¡ª¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¤Î¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è¥ê¥¹¥È¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼À±4°Ê¾å¡Û ¡Ø¥Ç¥å¥ª 1/2¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¤È¤Ï¡©ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¥¯¥ì¡¼¥ë¤È¥¸¥ã¥ó¥Ì¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤È¤â¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤­¤¿¡£Éã¿Æ¤«¤é