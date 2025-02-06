今年４月に神戸空港で就航する国際チャーター便の就航路線が発表されました。神戸空港では大阪・関西万博の開幕に向けて新ターミナルの整備が進められていて、神戸市は今年４月１８日から神戸空港とソウル、上海、台湾など５都市を結ぶ国際チャーター便の運航を順次開始すると発表しました。週に合計４０便が運航し、就航すれば神戸空港から韓国まで約２時間、中国までは約２時間半で行くことができます。（神戸市久元喜