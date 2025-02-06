オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２６）は、同国カップ準々決勝（５日＝日本時間６日）で２―０と敗れたＰＳＶアイントホーフェン戦に先発するも無得点。地元メディアから批判が噴出した。上田はエースのメキシコ代表ＦＷサンティアゴ・ヒメネスが冬の移籍市場でイタリア１部ＡＣミランに移籍し、スタメン定着のチャンスだったが不発。チームも公式戦３連敗となり、非難の声が出ている。地元メディア「Ｆ