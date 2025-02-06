Snow Manの佐久間大介がヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド「&be HAIR（アンドビーヘア）」のブランドアンバサダーに就任。 【画像】佐久間大介「&be HAIR」新CMメイキングカット（全10枚）／ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会オフショット（全10枚）／「&be HAIR」新ビジュアル（全5枚）／【動画】「&be HAIR」新CM 新CM『&be HAI