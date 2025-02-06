とちぎテレビ 下野市の坂村哲也市長は４日、一般会計で過去最大の２９２億円余りにのぼる新年度の当初予算案を発表しました。 下野市の新年度の当初予算案は、２９２億６千万円で前の年度と比べて１７億１千万円、率にして６．２％増え過去最大の予算規模となりました。 収入の柱となる市税は、給与所得の上昇により市民税などで増収を見込み、全体で８千２８０万円増の９８億８千４４０万円を計上した一方、支出では、特