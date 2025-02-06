レアル・マドリードを率いるカルロ・アンチェロッティ監督がコパ・デル・レイ準々決勝のレガネス戦を振り返った。コパ・デル・レイ準々決勝が5日に行われ、レアル・マドリードは敵地でレガネスと対戦。試合は18分にルカ・モドリッチの得点でレアル・マドリードが先制し、7分後にもエンドリッキが大きな追加点を獲得する。しかし、38分にPKで失点を許すと59分には同点弾を献上。イーブンスコアのままゲームは後半アディショナル