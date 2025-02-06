湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州宣恩県の年越し用品市場で買い物をする人々。（１月１３日撮影、宣恩＝新華社配信／宋文）【新華社北京2月6日】中国国家税務総局は増値税（付加価値税）インボイスのデータに基づき、春節（旧正月）連休期間（今年は1月28日〜2月4日）の消費関連分野の売上高について分析を行った。1日の売上高は前年の春節連休期間（2月10〜17日）比で10.8％、うち商品が9.8％、サービスが12.3％それぞれ増