警察車両の赤色灯タレントの堀ちえみさんの公式ブログに、計約1万6千回にわたりメッセージを送信したとして、警視庁人身安全対策課は6日までに、業務妨害の疑いで、東京都多摩市の無職、中島早苗容疑者（47）を逮捕した。同課によると、黙秘している。逮捕容疑は2023年4月〜昨年7月、ブログのコメント機能で大量のメッセージを送り、管理会社がブログに公開するメッセージを選別する作業を困難にさせ、業務を妨害した疑い。