５日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「ハンコタワー、芸人コンビ早見つけ対決」が放送されるも、人気芸人が自身の写真について「許諾ＮＧ」とし、スタジオを騒然とさせた。五十音順にハンコが収められている「ハンコタワー」を使って、芸人コンビの名字を５分間探すという初企画。例えば「太田」「田中」で「爆笑問題」になるといった具合。ウエストランド、メイプル超合金、そしてお笑いマニアとして知ら