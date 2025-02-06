ニンテンドーミュージアム（京都府宇治市）は6日、ミュージアム内ショップでの一部販売商品の税率に誤りがあったとし、公式サイトで謝罪、返金対応について説明した。【写真】すげぇー！巨大なファミコン＆全ソフト展示公開された『ニンテンドーミュージアム』内部「このたび、ニンテンドーミュージアム ショップ『BONUS STAGE』にて販売しておりました一部商品の消費税率に誤りがあることが判明いたしました。お買い求めい