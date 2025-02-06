¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îââ»ý¡ÁÈà¤é¤¬¡Ö¸½Ìò¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ï¥±¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡ËÂè£±²ó¡§Åì¸ý½ç¾¼¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¿¸åÊÔphoto by Masashi Hara/Getty ImagesÁ°ÊÔ¢¡Åì¸ý½ç¾¼¡Ö¡Ø°úÂà¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾¡¼ê¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤­¤¿¡×¡ä¡ä·«¤êÊÖ¤¹±¦É¨¤Î°ãÏÂ´¶¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ½ý¤À¤Ã¤¿º¸É¨¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åì¸ý½ç¾¼¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´