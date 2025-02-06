米海軍が高出力レーザー兵器システム「ヘリオス（ＨＥＬＩＯＳ）」でドローンを打撃する試験に成功したと、米軍事メディアが報じた。先月発表された米国防総省試験評価局（ＤＯＴ＆Ｅ）の報告書によると、アーレイ・バーク級駆逐艦「プレブル（ＵＳＳＰｒｅｂｌｅ）」が昨年下半期に施行した兵器試験でヘリオスシステムを利用してドローン撃墜に成功した。報告書には試験発射の写真があるが、試験日と時間、場所などは公開されて
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