大河ドラマ『べらぼう』では描ききれない吉原遊郭の実像と虚像を、蔦屋重三郎が生きた時代（1750〜1797年）からひもといてみよう。河合敦（かわい・あつし）／'65年、東京都生まれ。多摩大学客員教授。早稲田大学非常勤講師。NHK総合テレビ「歴史探偵」に出演。著書に『江戸500藩全解剖』『蔦屋重三郎と吉原』など堀口茉純（ほりぐち・ますみ）／'83年、東京都生まれ。江戸文化歴史検定1級を最年少で取得し、江戸風俗研究家に。著