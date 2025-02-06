2024年1年間の静岡県内での刑法犯の認知件数は、2年連続で前の年より増加したことがわかりました。特に｢窃盗犯｣が増加したということです。県警によりますと、2024年1年間の刑法犯の認知件数は1万6339件で、前の年より727件、約4.7％増加しました。認知件数は2001年をピークに減少していましたが、2023年に21年ぶりに増加に転じ、2年連続で前の年より増加しました。増加した認知件数のうち、6割以上を占めるのが窃盗犯で、な