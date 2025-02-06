去年1年間に全国の警察が認知した刑法犯の件数は、73万7679件となり、3年連続で増加したことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は「犯罪情勢は厳しい状況にある」としています。SNS上で実行役を募集し、各地で強盗や窃盗などを行う「匿名・流動型犯罪グループ」通称・トクリュウによる犯罪が相次いだ2024年。警察庁によりますと、去年1年間の全国の刑法犯の認知件数は73万7679件で、新型コロナの感染拡大前の2019年の水準に迫