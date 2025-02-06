ソフトバンクに新加入の上沢直之投手（31）が6日、メーングラウンドの集合の際に、盛大に誕生日を祝福された。選手を代表して海野隆司捕手が美声を響かせながらハッピーバースデーの歌を披露。「ようこそホークスへHappyBirthday上沢直之投手」とメッセージが書かれた誕生日ケーキをプレゼントした。