日米両政府は、７日にワシントンで開く石破首相とトランプ大統領との首脳会談後に発表を目指す共同声明に、サイバー・宇宙分野での連携強化を明記する方向で最終調整に入った。複数の政府関係者が明らかにした。サイバー分野では、中国やロシアなどからのサイバー攻撃に対処するため、日米で協力を深化させる狙いがある。日本政府は、重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を導入する関連法案を今国会に提出す