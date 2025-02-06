¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¾å¸¶°¡°á¡Ê32¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò¡ÈÉ÷Â¯¡É¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ëÀ¼¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¾å¸¶¤Ï¡ÖÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤òÉ÷Â¯¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ëÅê¹Æ¸«¤Ä¤±¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤Ê¬°­¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ä¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤À¤·ÉÝ¤¤¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ËÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¿¿ÌÌÌÜ