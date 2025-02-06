■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4978) リプロセル 東証グロース (7211) 三菱自 東証プライム (2397) ＤＮＡチップ 東証スタンダード (319A) 技術承継機構 東証グロース (186A) アストロＨＤ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4617) 中国塗 東証プライム (6016) ジャパンエン 東証ス