²£ÉÍ»Ô¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆ»Ï©¶ÉÍ½»»³µÍ×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢±É¶è¤Î¡Ö³Þ´Ö¡×¸òº¹ÅÀ¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ê¤ã½ÂÂÚ¤¹¤ë¤ï¡ª Ä¶ÊÑÂ§6º¹Ï©¤ò¡È¥Õ¥Ä¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É²£ÉÍ»Ô¤¬2025Ç¯1·î31Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÆ»Ï©¶ÉÍ½»»³µÍ×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢±É¶è¤Î¡Ö³Þ´Ö¡×¸òº¹ÅÀ¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Þ´Ö¸òº¹ÅÀ¡£¸ÍÄÍÊýÌÌ¤«¤éÆî¤òË¾¤à¡£¼êÁ°¤Î´Ä¾õ4¹æÀþ¤È¤Î¸òÅÀ¤Î¤¹¤°Àè¤Ë¤â¿®¹æ¤¬¤¢¤ê½ÂÂÚ¤¹¤ë¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë