2024年下半期（7月〜12月）、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお届けします。健康・医療部門の第5位は――。▼第1位マイナ保険証でがん治療断念する人が出る可能性…廃止される健康保険証に記載された最重要情報とは何か▼第2位がんや早死にのリスクを高めるだけ…和田秀樹が｢女性は絶対に飲んではいけない｣と話す危険な薬の名前▼第3位和田秀樹｢実は一人暮らしの認知症患者ほど症状が進みにくい｣