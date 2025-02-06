朝のドル円は１５２円６０銭前後、海外市場で一時１５２円１２銭まで＝東京為替 関税警戒一服でのドル安と、昨日の日本の賃金関連指標の強さ、再生相のインフレ発言を受けた円高の両面から売りが出ている。 USDJPY152.60