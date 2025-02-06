＜02月05日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1493) Ｏｎｅ中小型 東証ETF [ 19,495.0 | +0.12% ] (1810) 松井建 東証スタンダード [ 833.0 | +1.46% ] (1820) 西松建 東証プライム [ 5,020.0 | +0.40% ] (2248) ｉＦＳＰ有 東証ETF [ 45,780.0 | +0.52