＜02月05日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (130A) ウェリタス 東証グロース [ 778.0 | -1.64% ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,452.0 | -1.39% ] (138A) 光フードＳ 東証グロース [ 2,268.0 | +2.16% ] (1430) １ｓｔコーポ 東証スタンダード