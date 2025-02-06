変な絵（雨穴、双葉文庫）世界でいちばん透きとおった物語〈２〉（杉井光、新潮文庫）マイブック - ２０２５年の記録（大貫卓也、新潮文庫）同志少女よ、敵を撃て（逢坂冬馬、ハヤカワ文庫ＪＡ）青い壺（新装版）（有吉佐和子、文春文庫）ペッパーズ・ゴースト（伊坂幸太郎、朝日文庫）家裁調査官・庵原かのん（乃南アサ、新潮文庫）堕天使拷問刑（飛鳥部勝則、ハヤカワ文庫ＪＡ）全悪―警視庁追跡捜査係（堂場瞬一、ハルキ文庫）