Âè£¹£·²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»¤Ë£²£±À¤µªÏÈ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿°í´ô¹â¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹ºê¸©°í´ô»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ê£Ç£Ã£Æ¡Ë¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾»³Îç²Ö¡Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ë¤Ï£´ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Ë£µ£°£°¿Í¶á¤¯¤«¤é´óÉÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢£µ£°Æü¤Û¤É¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤é¤¬Îý½¬»î¹ç¤ä¸ø¼°Àï¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢£±Æü¿ôÊØ¤·¤«