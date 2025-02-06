5日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系／毎週水曜22時）において、あるお笑い芸人の「許諾NG」の表記がスタジオの面々をざわつかせた。【写真】なぜか『水ダウ』が「許諾NG」食らった芸人この日の番組では、プレゼンターにお笑いコンビ・ニューヨークの2人を迎えて「ハンコタワー芸人コンビ早見つけ対決」を放送。これは、5分間で約3000種のハンコが格納されたタワーの中から何組の芸人コンビを探し出すことができるのか