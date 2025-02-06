渡邊渚（C）モデルプレスモデルプレス

PTSD患った渡邊渚 言われて辛かったこと「グラビアできないだろう」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 元フジテレビアナウンサーで現在フリーになって活動する渡邊渚
  • PTSDを患い、世間から偏見を持たれていることに気付いたという
  • 「精神疾患だからグラビアできないだろう」と言われることもあるそう
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