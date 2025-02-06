わさび(@wasabi_2910)さんの娘、いとちゃんは、幼いころ、泣き叫ぶ、暴れる、物を投げる、といったかんしゃくが見られたそう。それは成長ともに落ち着いていったのですが、4歳のころにある変化がありました。娘のかんしゃくと向き合い、葛藤したわさびさんの記録『4歳娘と心療内科』をダイジェスト版でご紹介します。 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 落ち着いていた「かんし