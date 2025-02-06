阪神の村上頌樹投手（26）と才木浩人投手（26）が、本紙のダブルインタビューに応じ、今季は“ダブルエース”としてV奪回に貢献することを宣言した。公私で仲の良い同学年コンビは、佐藤輝明内野手（25）らも参加する「同級生会」の秘話も交えて、絶妙な掛け合いを披露。シーズン中はともにカード頭で先発ローテーションの中心を担う決意を口にした。（取材・構成＝遠藤礼）【阪神・村上×才木の同学年対談（1）】（先に対