◇ALSOK杯第74期王将戦7番勝負第3局1日（2025年2月5日東京都立川市「オーベルジュときと」）【藤井王将】（前夜は22時半に就寝）7:00起床。自室で朝食（フレンチトースト、ハーブティーなど）8:49対局室に入る9:01対局開始。永瀬の初手を受け、2手目［後］8四歩11:50目元をハンカチで覆い、下を向く12:30昼食休憩のため対局室を出る13:28対局室に戻る14:25両腕を上げて伸びをする14:35