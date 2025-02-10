こんばんは、おばけてゃです！普段は「寝る怖ブログ」でフォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届けしています。今回は、2ちゃんねる「洒落怖スレ」より、「紫～僕だけが気づいた同級生の異変～」をご紹介します。 紫～僕だけが気づいた同級生の異変～ 2話 登校時に、同じクラスの女の子が視界に入った主人公の男の子。その女の子はなんと、全身が「真