【モデルプレス＝2025/02/06】timelesz（タイムレス）による新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）の最終パフォーマンス審査が2月5日、都内で開催された。ここでは最終審査の様子をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】timeleszオーディション最終候補者8人◆「タイプロ」最終審査開催2024年4月1日にSexy Zoneからtimeleszへ改名したと同時に発表された新メンバー募集オーディシ