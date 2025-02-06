【モデルプレス＝2025/02/06】5日、都内で行われたポイント会社の第2弾取材・内覧会に、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌、真中まな、CANDY TUNEの立花琴未、村川緋杏、SWEET STEADYの白石まゆみ、山内咲奈、CUTIE STREETの桜庭遥花、増田彩乃が出席。村川と増田が、メンバー間でのエピソードを明かす場面があった。【写真】鎮西寿々歌＆桜庭遥花ら「KAWAII LAB.」アイドル集結◆村川緋杏、バレンタインの思い出回顧イベント後の代表質問