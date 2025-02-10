愛理は週4パートで働く専業主婦の24歳。結婚して2年、旦那とも仲良しの愛理ですが、ある日SNSで見かけたメン地下アイドルにどハマり。 推し活してたら不倫されました 51話 愛理は、今まで会っていた信頼できる人とだけ「大人」をするのだと言います。「危なくない？」「バレたらヤバいんじゃないの？」と心配する姉に対し、愛理は軽い口調で「大丈夫だよ～」と返します。そして姉は「大人はするのに推しは繋がるのは