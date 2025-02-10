銀行員として数年間勤めているミントさん。とある日、中途採用の田中きらりさんがやってきた。彼女は初日から事件を起こしまくる“新人モンスター”だったのです。 そんなきらりさんの教育係に上司から任命されたミントさん……。一体どうなる？！ 私、仕事ができますので。 19話 思いがけないお客様からの感謝の言葉に、思わず涙を溢しそうになるミントさん。気持ちを切り替え、再度きらりさんと向き合うことに決めたので