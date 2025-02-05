¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀï½ÑÌÌ¤¬Âç¤­¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤¬½³¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Þ¤ë¤Ç·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿À¡×¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£º£²ó¤Ï¡ØGMS¡Ù¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¾åºÇ¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£10°Ì¡§¥Þ¥ë¥»¥í¼ç¤Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê