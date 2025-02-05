修正：ＥＣＢユーロ圏賃金トラッカー（第4四半期） ２０２５年第４四半期の賃金上昇率は１．５％と推計 ２０２４年第４四半期の５．３％から低下 ※妥結賃金を賃金トラッカーに訂正しました。 妥結賃金は２月２５日に発表予定です。