HEY-SMITH、coldrain、SiMの3バンドによるTRIPLE AXEが3月26日、<TRIPLE AXE -THE LAST TOUR->ファイナルの幕張メッセイベントホール公演を完全収録したライブDVD / Blu-ray『TRIPLE AXE -THE LAST TOUR in Makuhari-』をリリースする。◆TRIPLE AXE 動画 / 画像さらなる飛躍を求めて2024年に一旦ツアー活動の封印を決断したTRIPLE AXEだが、その<THE LAST TOUR>ファイナルを収めた映像作品より、SiM「Faster Than The Clock」