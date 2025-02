No IDとサバが、ジョイントアルバム『From The Private Collection Of Saba And No ID』より、最新コラボレーションシングル「Woes of the World」をリリース。あわせてMVが公開された。 (関連:【映像あり】No ID&サバ、最新コラボレーションシングル「Woes of the World」MV) 本シングルは、穏やかで表情豊かな楽曲。No IDの洗練されたプロダクションが、サバのワーディングを際立たせ、両者に