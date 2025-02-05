¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤ÈÊì¿Æ¤Î¥¯¥ë¥Æ¥£¥À¤µ¤ó¡á£±£¹£¹£·Ç¯»£±Æ/Andy Lyons/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤Ï£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤·¡¢Êì¥¯¥ë¥Æ¥£¥À¤µ¤ó¤¬£´Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»à°ø¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÊì¤Ï¤Û¤«¤Î¤À¤ì¤È¤â°ã¤¦¼«Á³»ù¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤ÎºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ï²¿°ì¤ÄÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤«