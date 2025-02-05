JR北海道とJR東日本では、2025年の早春に合わせて、北海道と東日本エリアの普通列車が乗り放題になる「北海道＆東日本パス」を、2025年2月13日〜3月25日まで発売します。（利用期間は2025年2月22日〜3月31日）広範囲で使えるオトクな 「北海道＆東日本パス」この乗り放題パスは、JR北海道とJR東日本の路線に加え、青い森鉄道線・いわて銀河鉄道線・北越急行線の普通・快速列車の普通車自由席、JR東日本のBRT（バス高速輸送システム
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