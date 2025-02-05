4月29日、5月3日、4日に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『JAPAN JAM 2025』の、第2弾出演アーティストが発表された。 （関連：野外フェス参加者の安全はどう守る？台風、交通機関の乱れなどで浮き彫りになった課題） 今回発表されたのは、indigo la End、SUPER BEAVER、サンボマスター、FRUITS ZIPPER、DISH//、BLUE ENCOUNT、Aqua Timez、10-FEETら36組。あわせてチケット第2次抽選先行も開始し