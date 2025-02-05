女優朝見心（39）が5日、アメーバブログで事務所移籍と第2子妊娠を発表した。朝見は「朝見心です。この度、株式会社ステッカーを退所し新たに、株式会社シュルーへ所属いたしました」と事務所移籍を報告し「ステッカーには約10年ほどお世話になり私の手となり足となり苦楽を共に歩んでいただきました。ステッカーがなければ今の私はありません。マネージャーさんにも事務所スタッフさんにも感謝しても仕切れません。今まで、本当に