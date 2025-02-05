日本女子代表(なでしこジャパン)メンバーが5日に発表され、MF籾木結花(レスター・シティ)が2021年夏の東京五輪以来の選出を果たした。昨年12月に就任したニルス・ニールセン監督の初陣で、5人がひさびさの招集。籾木は3年半ぶりとなるメンバー入り。また、MF三浦成美(ワシントン・スピリット)とDF宝田沙織(レスター・シティ)は23年9月以来、MF林穂之香(エバートン)とMF宮澤ひなた(マンチェスター・U)は昨年夏のパリオリンピッ