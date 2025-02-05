日本サッカー協会(JFA)は5日、パラグアイ遠征に向けたU-17日本代表のメンバー20名を発表した。今回の活動は12日から24日まで実施。現地で17日にU-18セロ・ポルテーニョ、19日と21日にU-17パラグアイ代表とトレーニングマッチを行う予定となっている。遠征メンバーには横浜F・マリノスのトップチームに昇格したFW浅田大翔、海外組となるロサンゼルスFC(アメリカ)のGK村松秀司とカラベラ(スペイン)のDFバンデラ吉田健太、唯一