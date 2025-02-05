マインツに所属するMF佐野海舟のマネジメント会社『UDN SPORTS』は5日、同選手が能登半島地震に係る災害義援金として100万円を寄付したと発表した。同社は公式X(旧ツイッター/@UDNSPORTS)で「#佐野海舟 選手が、令和6年1月1日に発生した能登半島地震に対する寄付をしたことをお知らせいたします。本人の意向により、100万円をUDN Foundationを通じて石川県『石川県令和6年能登半島地震災害義援金』に寄付させていただきました