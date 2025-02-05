楽天ペイメントは、2025年春頃に共通ポイントサービス「楽天ポイントカードアプリ」の提供を終了し、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のアプリにポイントカードの機能を統合する。その後、IC型電子マネー「楽天Edy」アプリも統合する予定。現時点では「楽天ポイントカードアプリ」のバーコードを提示しても楽天ポイントをためられるが、早めに「楽天ペイアプリ」に切り替えるよう呼びかけている。「楽天ポイントカードア