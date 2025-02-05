日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限8112(8112) 6月限47(47) TOPIX先物 3月限6910(6910) 日経225ミニ 2月限6244(6244) 3月限205474(205474